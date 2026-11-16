Alerta: Hubo un caso de grooming en la zona

Un hombre de 29 años, fue imputado por grooming tras las denuncias de los padres de dos niñas de 9 y 10 años. Según estableció la Justicia, el acusado las contactó a través de la plataforma de videojuegos Roblox y luego trasladó las conversaciones a WhatsApp. Allí les enviaba material pornográfico, les pedía imágenes íntimas e intentaba concretar encuentros presenciales.

La investigación comenzó el 31 de julio en la Comisaría de la Mujer y la Familia, luego de que una madre descubriera los chats de su hija. En los mensajes, el sospechoso le proponía reunirse en una plaza, le sugería escapar de su casa y le pedía su ubicación en tiempo real. Para evitar ser descubierto por adultos, el hombre les exigía mantener el secreto y bloquear su contacto mientras estuvieran en sus hogares.

Mediante el rastreo de antenas telefónicas y tareas de campo de la Policía Federal en El Coyunco, Gloria de la Peregrina y Colinas Verdes, ubicaron al imputado trabajando en una quinta del kilómetro 16,5.

En el allanamiento secuestraron su celular, una computadora y prendas que coincidían con las pruebas aportadas.

La causa está a cargo de la fiscal Graciela Trill y el auxiliar letrado Emiliano Fortunato, de la Unidad Funcional Temática de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género.

QUEDÓ EN LIBERTAD

Pese a quedar formalmente imputado por captación de menores de edad mediante medios tecnológicos con fines sexuales, el juez de Garantías rechazó el pedido de detención. El magistrado argumentó que no existen riesgos procesales, ya que el acusado tiene domicilio fijo, carece de antecedentes penales y enfrenta un delito excarcelable. Además, señaló que aún resta notificarlo formalmente y fijar la audiencia para su declaración indagatoria.

PREVENCIÓN PARA LAS FAMILIAS

En paralelo a estos casos, Roblox presentó junto a la ONG Grooming Argentina la edición 2026 de su Guía para Familias Argentinas. El documento ofrece herramientas prácticas para que madres y padres configuren controles parentales dentro de la aplicación y prevengan riesgos durante las partidas en línea.