Otro que volvió (para seguir existiendo)

Aquellos que lean estos Nueva Sierra por primera vez, podrán pensar que refrescamos ideas o noticias porque hacía mucho que no salíamos. Pero no, entendemos que la memoria y la historia nos deberían servir para no repetir errores o para repetirlos a conciencia, para no sorprendernos del presente o para entender que el presente es el resultado de nuestras elecciones. Así que sí, recordamos muchas veces nuestros eventos y elecciones como comunidad y otras veces podemos publicar y hablar de cosas que ya pasaron y ustedes ya conocen, pero con la intención de que tengan una mirada serrana que las haga especial para nosotros.

En noviembre de 2023 justo antes de dejar de publicar, decíamos que para los serranos las cosas no iban a cambiar demasiado. Milei nos prometía menos estado, Kicillof nos prometía trabajar para ampliar nuestros derechos y Montenegro, él, directamente no nos prometía nada. Todo, iba a ser más de lo mismo a lo que ya nos tenían acostumbrados.

Guillermo Tristán Montenegro no sólo no nos prometía nada, sino que dejó la intendencia para irse al senado dos años antes de finalizar su mandato, digamos que se tomó unas vacaciones, aunque algunos digan que hubo doble comando, para volver ahora pretendiendo aparecer como el salvador de “Mar del Plata”.

Sí queridos lectores serranos, de Mar del Plata, porque de General Pueyrredón sólo se acuerda antes de cada elección, salvo claro, que como lo confesó el mismo intendente, venga a Sierra de vez en cuando con su familia a pasear y de paso comprar verduras, eso es bien de marplatense.

Si bien con la Ley que limita la reelección indefinida de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, Montenegro y otros 84 alcaldes no tendrían chance de presentarse en 2027, la batalla que se está librando en la política bonaerense por desaparecerla, le daría, si se logra, la posibilidad de presentarse para una nueva reelección, y definitivamente no sería lo mismo si eso lo encuentra “cumpliendo” su trabajo en el municipio, que si lo sorprende de vacaciones en el senado. Y si no fuera así, las aspiraciones para ocupar algún ministerio nacional, no son las mismas si las negocia desde su silla de intendente de uno de los municipios más numerosos de la provincia que desde una banca de senador provincial.

La realidad es que volvió, según él para tomar el mando del timón, sobre todo en el tema seguridad. Pero, de paso se ocupó de poner GPS en los camiones de recolección de residuos, que esperemos funcionen mejor que los de los colectivos. Tomando por las astas otro problema de Mar del Plata, el negociado de la basura, que además de funcionar mal, se lleva la friolera suma de casi $6.900 millones de pesos por mes, sí más de 210 millones por día.

Fundamentos sólidos no hay, pero no hace falta ser muy sagaz, ni un gran analista político para ver que Tristán volvió para hacer política, recuperar poder y de paso cajas, para negociar mejor su próximo puesto para 2027, para seguir existiendo.

Mientras tanto, cuántos intendentes pueden decir que tuvieron el honor de que un Campeón del mundo se quede encajado en una de sus calles.

LA QUE NO EXISTE ES LA DELEGACIÓN

Desde los números, las delegaciones son un cero a la izquierda. En estos días denunciaban una millonaria pauta del EMTUR a un importante portal de noticias marplatense, y podemos decir que lo conocemos bien porque nuestro grupo editor fue el que lo creó y fundó, claro que nunca tuvimos pautas de esas. Se trata de una contratación de más de 89 millones de pesos, además, el intendente cuenta con 1.100 millones para difusión y publicidad de sus actos de gobierno, todas las áreas y secretarías tienen sus propios fondos para “difusión”. El área de “Modernización” tiene un presupuesto de 4.400 millones.

Pero, la Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina, que en los hechos no existe, tiene o tuvo, para 2026 un presupuesto de 1.486 millones, de los cuales 1.339 millones son íntegros para gastos de personal, 83 millones para combustibles, el resto para otras chucherías. Entre todas las delegaciones, Chapadmalal, Puerto, Batán, Norte y Sierra, el presupuesto total anual es menos que el presupuesto de un mes de recolección de residuos.

Por eso podemos decir que tenemos un alcalde de Mar del Plata, porque el resto del Partido no existe, ni en los números, ni en la cabeza de los que lo gobiernan.

Miriam Leo – Directora