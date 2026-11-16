El Campeón eligió la Sierra para escapar de la fama

Sí, ya sabemos que la nota es vieja y que hasta se viralizó un video. Pero queremos que quede escrita por serranos. El Dibu Martínez compró un campo con su hermano Alejandro y cada vez que viene a la Argentina busca lo mismo que todos nosotros, tranquilidad, familia y contacto con la naturaleza y nuestros animales.

Ahora tenemos un vecino que además de ser famoso es un Campeón del Mundo. El arquero de las atajadas del Mundial de Qatar 2022 eligió nuestra zona para desconectar cada vez que vuelve al país. Junto a su hermano, el Dibu compró hace poco tiempo un campo en Sierra de los Padres, cerca, pero lejos de su Mar del Plata natal.

No parece ser un lugar de lujos ni de cámaras. Es un campo como todos los que estamos acostumbrados a ver, sierras, caminos de tierra y un silencio que en la ciudad no existe.

Cuentan que la casa es de estilo rústico, de madera y piedra, rodeada de un parque amplio donde la familia puede estar tranquila. Allí se lo vio en sus redes sociales junto a su esposa Mandinha y sus hijos Santino y Ava, andando en cuatriciclo, cocinando al aire libre y alimentando a los animales del campo, entre ellos ovejas y llamas. Una de esas imágenes, con el Dibu paseando a su llama, se hizo viral en todo el país.

“Estamos disfrutando también esa etapa nueva de nuestras vidas, que es placentera”, contó Alejandro Martínez en una entrevista con Agrofy News. Y agregó algo que acá entendemos muy bien, “Hoy en día mi hermano es una persona muy conocida y en el campo puede disfrutar su momento, disfrutar de sus hijos ahí sin que nadie invada”.

Es que en la Sierra lo conocemos, pero lo dejamos disfrutar de la tranquilidad que busca. Y eso, para alguien que no puede caminar dos cuadras en Mar del Plata sin que le pidan una foto, vale oro.

NO SE PUDO ESCAPAR DE LOS POZOS

El ídolo se podrá venir a Sierra para escapar de la fama, de lo que nadie escapa por estos pagos es de los pozos. De hecho, la anécdota que más se cuenta en la zona lo pinta de cuerpo entero. Hace unos meses, el Dibu quedó encajado en el barro con su camioneta en un típico camino rural de los nuestros, destrozado. Fueron vecinos quienes lo ayudaron con una pala, durante casi tres horas, hasta que pudo salir. Los mismos vecinos que tenían pegada en el taller la foto de la atajada a Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar 2022.

El viene sin estrellas, a encajarse en el barro, como un vecino más.

Por eso, cada vez que el Dibu vuelve, Sierra de los Padres lo recibe como lo que es, un argentino más que encontró acá su lugar en el mundo. Y nosotros, orgullosos de tener de vecino a un Campeón!