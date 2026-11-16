Los clasificados de antes, ahora en la web

¿Buscás un flete? ¿Querés vender una bicicleta? ¿Das clases de guitarra? ¿Organizás una actividad? En Nueva Sierra hay un lugar para todo eso. Y es gratis.

Antes, cuando necesitábamos algo, buscábamos en los clasificados del diario. Si queríamos saber qué pasaba el fin de semana, mirábamos la cartelera. Eran herramientas simples que nos ayudaban a encontrar lo que teníamos cerca.

Hoy tenemos mucha más información, pero no siempre es más fácil encontrarla. Las publicaciones se pierden entre mensajes, los grupos se llenan y lo que vimos ayer hoy parece haber desaparecido.

Por eso, en www.nuevasierra.com.ar recuperamos dos viejas conocidas: la Cartelera y los Clasificados.

La Cartelera reúne actividades culturales, deportivas, educativas y comunitarias. Talleres, cursos, encuentros, espectáculos y todo lo que sucede en la zona.

Los Clasificados son el lugar para ofrecer servicios, publicar búsquedas, vender, comprar, alquilar o dar a conocer un emprendimiento.

¿Cómo funciona? Entrás a la página, elegís la sección, completás el formulario y enviás tu publicación. Así de simple. Y sin pagar un peso.

Pero detrás de esta idea hay algo más? Sí! Creemos que una comunidad funciona mejor cuando sus vecinos están mejor comunicados.

Porque a veces lo que necesitás está mas cerca de lo que pensas. Solo falta encontrarse.