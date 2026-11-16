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Los clasificados de antes, ahora en la web

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¿Buscás un flete? ¿Querés vender una bicicleta? ¿Das clases de guitarra? ¿Organizás una actividad? En Nueva Sierra hay un lugar para todo eso. Y es gratis.

Antes, cuando necesitábamos algo, buscábamos en los clasificados del diario. Si queríamos saber qué pasaba el fin de semana, mirábamos la cartelera. Eran herramientas simples que nos ayudaban a encontrar lo que teníamos cerca.

Hoy tenemos mucha más información, pero no siempre es más fácil encontrarla. Las publicaciones se pierden entre mensajes, los grupos se llenan y lo que vimos ayer hoy parece haber desaparecido.

Por eso, en www.nuevasierra.com.ar recuperamos dos viejas conocidas: la Cartelera y los Clasificados.

La Cartelera reúne actividades culturales, deportivas, educativas y comunitarias. Talleres, cursos, encuentros, espectáculos y todo lo que sucede en la zona.

Los Clasificados son el lugar para ofrecer servicios, publicar búsquedas, vender, comprar, alquilar o dar a conocer un emprendimiento.

¿Cómo funciona? Entrás a la página, elegís la sección, completás el formulario y enviás tu publicación. Así de simple. Y sin pagar un peso.

Pero detrás de esta idea hay algo más? Sí! Creemos que una comunidad funciona mejor cuando sus vecinos están mejor comunicados.

Porque a veces lo que necesitás está mas cerca de lo que pensas. Solo falta encontrarse.

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