Sierra de los pozos y zona rural

Uno de los cientos de títulos de las cientos de notas sobre nuestras calles. Y los que nos leían entonces, dirán “otra vez con esto”. Las calles y caminos de nuestra delegación están destrozados, atravesando en muchos casos, otra vez, uno de sus peores momentos.

UNA CALLE ROTA, ES MÁS QUE UNA CALLE ROTA

El estado de las calles no solo representa, la dificultad que nos agrega a llegar a nuestra casa caminando o en bici, en moto o en auto. No solamente el barro hasta las orejas, la cuenta del mecánico o quedarse encajado en una cuneta.

Esa calle destrozada hace que el recolector de residuos cada vez achique más el recorrido, que no pueda pasar por la puerta de cada vecino o que pase cada vez más lejos.

¿Hasta dónde llevamos la basura? La delegación ya es un basural y este, los residuos y su recolección, es un tema en el que tendremos que profundizar.

El estado de las calles es también higiene y la higiene también es salud, mosquitos, ratones y hasta zarigüeyas se reproducen por los charcos y basurales, cuando son plaga significan dengue, hantavirus, leptospirosis, salmonelosis y otras enfermedades, todas graves.

Además, nadie quiere que pase, pero ya pasó más de una vez, esa calle intransitable, hace que no pueda llegar a destino en tiempo y forma, una ambulancia, el patrullero o los bomberos ante algunas emergencias. Esa calle destruida también es inseguridad.

ESAS CALLECITAS DE TIERRA

Tener calles de tierra no tiene que significar tener caminos intransitables, no es por comodidad o por tener un paisaje pintoresco.

Es tener acceso digno a nuestra casa, pero también es higiene, salud y seguridad.

Las calles y caminos de tierra se mantienen, deben ser mantenidos y tienen que ser transitables para que cumplan su objetivo.

Desde hace más de dos años que no existe literalmente mantenimiento en nuestra delegación y se nota. Antes de las elecciones 2023 nos atosigaban con gacetillas municipales, todas poco creíbles y para la foto, con los kilómetros de arreglos que según ellos se estaban haciendo en la delegación. Desde entonces, ver una máquina arreglando una calle en la delegación es como sacarse la lotería.

USTED PREGUNTARÁ PORQUÉ FIRMAMOS

Actualmente la Sociedad de Vecinos de Sierra de los Padres está llevando adelante una juntada de firmas, puede parecer obsoleto, pero lo viejo funciona.

Lo primero que hacen es interpelarnos. “¿Te molestan las calles rotas?” Y después animarnos. “Entonces Firmá!” Nos recuerdan que “Reclamar en las redes no alcanza” y que “Tu firma sí cuenta.” Así invitan a acercarse a Lo de Pedro, La Rana, M&M y Suppa, dónde imprimen las planillas para que hagamos nuestro reclamo. Ahí se encuentra con una carta dirigida al Intendente Municipal Agustín Neme, completa sus datos, su reclamo y la deja, la entidad se va a encargar de formar el expediente.

Que no debería hacer falta, es cierto, pero que ya sabemos como funcionan las cosas, también. En este municipio y más en esta delegación, que hagan las cosas que tienen que hacer siempre les costó a los vecinos tiempo y esfuerzo.

¿Usted ya firmó? Si ya lo hizo bien ahí!!!

Y si no, ¿Qué espera? Vamos, después no se queje si no se queja.

Justito…

Al cierre de esta edición se pudo ver una máquina del ENVIAL poniendo unas cuadras de granza sobre camino Bordeu. Seguro algún funcionario estuvo paseando por Sierra el finde largo.