¿Qué había en estas tierras antes de 1874?

La Biblioteca Pública Sierra de los Padres invita a descubrir la historia antes de la historia, de la mano del reconocido historiador Daniel Reynoso, el próximo 4 de diciembre a las 17hs.

La charla se realiza en el marco de la muestra itinerante de EUDEM, que podrá visitarse en la biblioteca del 30 de noviembre al 11 de diciembre, de 8 a 16 hs.

En esta oportunidad, Reynoso corre el telón de la fecha fundacional para mostrar cómo las poblaciones originarias, las estancias, el saladero y las disputas por la tierra sentaron las bases de lo que luego sería la «Ciudad Feliz». Una charla fascinante, contada con gran rigor histórico y un lenguaje cercano.

Sobre el autor: Daniel Reynoso es magíster en Historia, docente investigador y director del grupo Historia Social Argentina, con una extensa trayectoria dedicada a investigar el pasado de Mar del Plata y el sudeste bonaerense.

Entrada libre y gratuita.