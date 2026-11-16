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Jeremías Giménez: una vida con la música y una nueva canción para compartir

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Músico, docente y vecino muy querido de Sierra de los Padres, Jeremías prepara el lanzamiento de «La luz que reflejas», un tema que habla de los vínculos, la compañía y la esperanza.

Aunque no nació en Sierra de los Padres, Jeremías llegó a los 14 años y desde entonces construyó aquí su vida y su camino musical. Guitarra en mano y con la música como compañera desde la adolescencia, se convirtió en uno de esos artistas que forman parte de la identidad cultural de la comunidad.

Además de cantar, tocar y componer, desde su escuela de música acompaña a niños, niñas y adolescentes en sus primeros pasos musicales. Siempre con la sencillez y la generosidad que lo caracterizan, también ha estado presente en numerosas propuestas e iniciativas comunitarias.

«La música es un regalo que tenemos los seres humanos que nos sirve para expresarnos y relajarnos», dice Jeremías. Y agrega, desde su propia experiencia: «En mi caso la música fue y es un gran catalizador. Me cambió y me salvó en muchas oportunidades».

En su camino como compositor, el año pasado presentó «Hasta volverte a ver», un aire de zamba que cuenta con su propio videoclip, realizado con imágenes de Sierra y Laguna de los Padres, poniendo en escena ese vínculo tan profundo entre la música, los afectos y el paisaje local.

Ahora, en diciembre llegará su nuevo lanzamiento: «La luz que reflejas», una canción que invita a acompañar a quienes atraviesan momentos de tristeza y desánimo. Una propuesta sensible que habla de estar cerca, de abrazar y de recordar que nadie tiene por qué atravesar sus momentos difíciles en soledad.

Una nueva canción para seguir compartiendo lo que mejor sabe hacer: música, sensibilidad y encuentros. Porque si algo nos recuerda su historia es que la música, además de escucharse, también puede acompañarnos, transformarnos y ayudarnos a seguir adelante.

Instagram: jeremiasgimenez_

https://www.youtube.com/watch?v=aPp_HuEMn9Q&list=RDaPp_HuEMn9Q&start_radio=1

Foto: Gustavo Grassi

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