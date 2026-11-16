Taekwondo: ¡Ya tienen la 5ta copa!

La escuela de Taekwondo que coordina el profesor Matías Maimone volvió a quedarse con la Copa por Escuela. Una delegación de 60 alumnos de nuestra zona consiguió 45 medallas en Santa Clara del Mar.
El domingo 25 de octubre se disputó la Copa Bosque y Mar de Taekwondo en Santa Clara del Mar, con alrededor de 500 competidores de 18 localidades y más de 40 clubes.
La escuela, que desarrolla sus actividades en la Escuela N.º 49, el Club Social y Deportivo Laguna de los Padres y la Asociación de Fomento La Gloria de la Peregrina, consiguió así su quinta copa en tres años.
Las primeras llegaron en 2024, en Villa Gesell y Mar de Cobo; en 2025 volvieron a ganar en Gesell y este año sumaron otras dos, en Mar del Plata y Santa Clara.
La delegación estuvo bajo la coordinación general de Matías, con la colaboración de los instructores Mario Caccese, Micaela Cabral y Benjamín Espinosa.
Entre los alumnos destacados por sus medallas doradas se encuentran Tiziano Galarza, Dante Fernandez, Lucio Diez, Guillermina Garcia, Uriana Torres, Romina Arenas, Valentina Rojas, Tayra Quinaya, Simón Veloso, Ramiro Peón y Tahiel Gonzalez.
La copa es de todos
“Ganar la Copa por quinta vez significa muchísimo para nosotros. Es un orgullo enorme, pero sobre todo representa el resultado de muchos años de trabajo, esfuerzo y compromiso de toda una comunidad”, expresó Matías.
Y agregó: «Para mí, lo más importante no es solamente levantar la copa, sino ver cómo crecen nuestros alumnos, cómo se animan a nuevos desafíos, cómo aprenden a trabajar en equipo y cómo representan los valores de nuestra disciplina”. Porque detrás de cada medalla hay entrenamientos, profesores que acompañan y familias que sostienen el esfuerzo de sus chicos.
Como bien lo resumió Matías: “La copa es de todos. De cada alumno que se esfuerza, de cada familia que confía y de cada instructor que deja una parte de sí en cada clase”.