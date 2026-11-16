La Gloria de La Peregrina: 43 años de historia y una nueva etapa por delante

Con nuevos proyectos y una comisión directiva que apuesta a la participación, la Asociación Vecinal de Fomento invita a los vecinos a sumarse y ser protagonistas de su crecimiento.

Hay instituciones que son mucho más que un edificio. Son lugares donde los vecinos se encuentran, comparten inquietudes y construyen comunidad. Desde hace 43 años, la Asociación Vecinal de Fomento de La Gloria de La Peregrina forma parte de esa historia, acompañando a los barrios que se extienden desde Colinas Verdes hasta el kilómetro 19.

Desde agosto, una nueva comisión directiva encabeza esta etapa, con Graciela Vargas como presidenta; Daniel Prieto, vicepresidente; y Norma Rodríguez, secretaria, junto a otros vecinos que trabajan para fortalecer la institución y las ganas de hacer se ven: durante el último fin de semana largo, la comisión directiva y la comisión del Plan FinEs organizaron dos jornadas solidarias en las que, trabajando juntos, pintaron todo el frente de la sede. Una muestra concreta de lo que puede lograrse cuando los vecinos suman esfuerzos.

En Río Suquía 1294 conviven el deporte, el arte, la educación y la salud. Talleres, actividades recreativas, el Plan FinEs, atención profesional y visitas periódicas de ANSES hacen de este espacio un punto de encuentro y servicios para la comunidad.

La institución también ha sido distinguida como Embajada de la Paz, mientras que Graciela Vargas es Embajadora de Paz, amadrinada por Cristina Ferreiros.

Pero los proyectos van más allá: mejorar las instalaciones, sumar servicios y, sobre todo, lograr que más vecinos se acerquen, propongan y participen. La cuota social es de $2.000 mensuales, una razonable contribución para acompañar grandes desafíos.

La sede atiende de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 20 hs, y los sábados de 11 a 15:30. WhatsApp: 223 697-5891, por mensaje y de 10 a 17 hs exclusivamente.

El futuro de una institución no se construye solamente desde una comisión directiva, sino con cada vecino que decide ser parte.

Todas las actividades, horarios y contactos están disponibles en la cartelera de Nueva Sierra: