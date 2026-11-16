El Día de la Tradición se celebró en distintos puntos de la zona

Los festejos reunieron a escuelas, instituciones y vecinos en torno a las costumbres argentinas, la música y el trabajo comunitario.

El Día de la Tradición tuvo distintas celebraciones en la zona, con actos escolares, encuentros comunitarios y propuestas culturales que recordaron nuestras raíces y costumbres.

En Sierra de los Padres, las instituciones barriales volvieron a reunirse para compartir una jornada que ya se ha convertido en una tradición local. El encuentro, que lleva cuatro años de celebración, contó con la participación del Jardín Municipal Nº 7, la Escuela Primaria Nº 49 y la Escuela Secundaria Nº 13, junto a sus docentes, cooperadoras y familias.

También acompañaron los Bomberos Voluntarios, el Golf Club, la Cooperativa de Agua, la Sociedad de Vecinos, comerciantes y productores de la zona.

La celebración también permitió destacar los resultados del trabajo conjunto de las instituciones, que durante este año contribuyeron a concretar mejoras en las tres escuelas: la remodelación de la vereda del Jardín Nº 7, la renovación del techo de la Primaria Nº 49 y la reparación parcial del techo de la Secundaria Nº 13.

La tradición también se celebró en Laguna de los Padres

El domingo 15 de noviembre, el Museo Municipal José Hernández, ubicado en la antigua estancia de Zubiaurre, fue escenario de otra jornada dedicada a las tradiciones argentinas, con música en vivo, feria de emprendedores y propuestas gastronómicas.

La celebración tuvo un significado especial por realizarse en un sitio estrechamente vinculado con la vida de José Hernández, autor del Martín Fierro, y con la historia rural de la región.

La música y danzas estuvieron a cargo de la agrupación folclórica Tacuara del Sur, Canto Sur y el cantante y acordeonista Alejandro Pollón. Alrededor del fogón tampoco faltó el baile: integrantes del taller de folclore «Raíces en Movimiento», a cargo de Jess Flores, se animaron a compartir unas chacareras de manera espontánea.

Así, entre actos escolares, bailes, fogones y encuentros comunitarios, el Día de la Tradición volvió a ser noticia en la zona.