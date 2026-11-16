Bomberos: Presentaron una nueva autobomba

El pasado sábado 7 de noviembre, la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres presentó una nueva autobomba forestal. Se trata de un camión Mercedes-Benz 2031, especial para estos usos. La unidad cuenta con una capacidad de 5.500 litros de agua, según fuentes bomberiles.

Algunos medios informaron que fue donada por el empresario Florencio Aldrey. Aunque, en realidad, según advirtieron un par de directivos de la entidad, “Aldrey solo puso 25 mil dólares; el resto fue con la venta del camión Volvo 4×4, que estaba valuado en 40 mil dólares. Eso se sumó a lo que aportó el ‘gallego’. En total, habrá costado 65 mil”.

El Volvo había sido traído en plena pandemia por otra comisión, y las gestiones con el dueño de La Capital fueron encaradas en 2025 por la expresidenta de la entidad, María José Giacalone, y el mediático jefe de Cuerpo, Sergio Mostafá.

CARAVANA

Ese mismo sábado, una caravana por casi todos los barrios de la jurisdicción, con muchas unidades blancas y pocas rojas, sirvió como presentación del nuevo camión. Sin mucho público, aunque felices, los bomberos y bomberas bautizaron la nueva unidad en las puertas del cuartel.

“La gente no vino porque aún está enojada por el simulacro”, reconoció uno de los pocos bomberos que reside en la zona. Hablaba de cuando, por iniciativa del jefe Mostafá, se cortó la ruta toda una mañana, causando problemas a quienes iban a trabajar a Mar del Plata.

Si bien es sumamente importante la capacitación para quienes se toman tan profesionalmente su voluntariado, las decisiones de ese tipo deberían ser más estudiadas localmente.

“Apenas dos kilómetros más atrás y no molestaban a nadie”, sugirió un antiguo vecino de El Coyunco. Máxime cuando, apenas dos días después, se prendió fuego un micro con adolescentes —en lo que podría haber sido una verdadera tragedia— y no se llegó a tiempo a extinguirlo.