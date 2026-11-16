Éxito de La Noche de las Bibliotecas

Más de 50 personas participaron de la Noche de las Bibliotecas, una propuesta que reunió literatura, naturaleza, memoria, música y encuentro comunitario.

El viernes 23 de octubre, la Biblioteca Pública de Sierra de los Padres se sumó a una nueva edición de la Noche de las Bibliotecas, una iniciativa que convocó a bibliotecas públicas, universitarias y populares de Mar del Plata a formar parte de una amplia agenda cultural.

Entre las 17 y las 20, y en un horario poco habitual para la institución, sus puertas permanecieron abiertas para recibir a vecinos y familias que se acercaron a compartir una tarde-noche diferente. La respuesta superó las expectativas: más de 50 personas participaron de las distintas propuestas, convirtiendo el encuentro en una verdadera celebración comunitaria.

La programación comenzó con “La Biblioteca despierta”, una actividad destinada a los más chicos que los invitó a recorrer y explorar los espacios de la biblioteca en busca de palabras escondidas entre los libros. Una vez encontradas, debían reunirlas y construir una frase colectiva. La propuesta continuó con lecturas y una charla sobre el cuidado de los árboles y el ambiente de la Laguna de los Padres, con la participación del guardaparque Sebastián Jerez Cangapol, quien también compartió saberes vinculados a los pueblos originarios Günün a Küna y Mapuches y su relación con el territorio.

Más tarde llegó el turno de “Voces de la Sierra: la palabra y la cultura en la zona oeste rural”, el ciclo literario que desde hace cinco años lleva adelante la biblioteca junto al Centro de Extensión Universitaria a cargo de Graciela Pompar. En este espacio se realizó un recorrido por los escritores y escritoras que pasaron por estos 22 encuentros, presentando sus libros, sus trayectorias y algunos fragmentos de sus obras. Una oportunidad para recuperar y poner en valor la producción literaria y cultural vinculada a la comunidad y la región. Los concurrentes también tuvieron la oportunidad de encontrarse con varios de los autores que estuvieron presentes en el evento, como Carolina Peleretegui, Jimena Melcon, Laura Fernández Cordero, la misma Pompar y Guillermo Sammartino.

La música también tuvo un lugar destacado con “Música en la Biblioteca: ¿A qué suenan las palabras?”, una propuesta que invitó a explorar el diálogo entre poesía y música. En este particular encuentro, la bibliotecaria Jessica Flores compartía la lectura de una poesía y, a partir de las sensaciones, imágenes y emociones que despertaba cada texto, los músicos interpretaban una canción inspirada en su esencia. La musicalización estuvo a cargo de Jeremías Giménez, en voz y guitarra; Leonel Urtasun, en armónica; y Jessica Flores, en bombo. Una experiencia artística que propuso escuchar la poesía desde otro lugar y descubrir cómo la literatura puede convertirse en punto de partida para nuevas expresiones musicales.

La noche dejó en evidencia el interés de los vecinos por participar de las propuestas culturales que se desarrollan en la localidad. También permitió mostrar distintas dimensiones del trabajo bibliotecario: la promoción de la lectura, el acompañamiento a las infancias, la difusión de los artistas y escritores de la zona y la construcción de espacios de encuentro para todas las edades.

Once años de historia y nuevos desafíos

El pasado 10 de noviembre, la Biblioteca Pública de Sierra de los Padres cumplió once años desde su creación, cuando comenzó a funcionar en el SUM de la Delegación Municipal.

A lo largo de este recorrido, la institución fue ampliando sus propuestas y consolidando su presencia en la comunidad, llegando a tener más de 800 usuarios y alrededor de 20000 libros.

Lo que comenzó como un espacio destinado principalmente a acercar libros y promover la lectura, hoy trascendió ampliamente sus funciones y se ha convertido en un verdadero centro cultural para Sierra de los Padres y la zona rural.

Sin embargo, ese crecimiento también plantea desafíos pendientes. La biblioteca continúa esperando que el Municipio concrete la construcción de un edificio propio, acorde con las dimensiones que ha adquirido su actividad y con las necesidades de una comunidad que cada vez encuentra allí más propuestas culturales, educativas y recreativas.

A esta necesidad se suma otra demanda que lleva más de dos años sin respuesta: la incorporación de un segundo trabajador o trabajadora. Actualmente, una sola persona sostiene el funcionamiento cotidiano de la biblioteca y lleva adelante la organización, gestión y coordinación de una agenda que incluye numerosas actividades y proyectos comunitarios. Una tarea que, por su magnitud y crecimiento, requiere más recursos humanos. Los once años encuentran así a una biblioteca con una comunidad que la acompaña, una agenda cultural en permanente movimiento y nuevos desafíos por delante. El crecimiento institucional merece también el acompañamiento y la inversión necesarios para sostenerlo.

Una agenda que continúa

El miércoles 25 de noviembre, de 14 a 15:30, se realizará la charla abierta “El hilo invisible: cómo dejar de cargar los amores y dolores de tu árbol”, a cargo de Gaby Núñez.

Además, del 27 de noviembre al 11 de diciembre, la biblioteca recibirá la muestra itinerante de Eudem (Editorial de la UNMDP) por sus 20 años, titulada “Mar del Plata entre el mar y la pampa”. En ese marco, el viernes 4 de diciembre a las 17:00 hs tendrá lugar la presentación del libro de Daniel Reynoso “Antes de Mar del Plata : luces y sombras en los orígenes de la ciudad feliz”.

El Sábado 5 de diciembre retoma el Ciclo de escritores “Voces de la Sierra: la Palabra y la Cultura de la Zona Oeste Rural”. En esta oportunidad, se presentará la investigadora Valeria Alonso, quien compartirá su trabajo “Ver el mundo en Günün a yajüch : reemergencia étnica del pueblo Günün a Küna en la provincia de Buenos Aires”. La actividad está prevista para desarrollarse de 18:00 a 20:00 hs.

Finalmente, el viernes 18 de diciembre a las 18:00, regresará el Ciclo “Música en la Biblioteca”, que en su cuarta edición contará nuevamente con la presentación de los alumnos del Cuartito Musical, a cargo de Jeremías Giménez.

Con una agenda que combina literatura, música, historia, ambiente y participación comunitaria, la Biblioteca Pública de Sierra de los Padres continúa consolidándose como un espacio cultural de referencia para la Comarca Serrana.

Los detalles de las actividades los encontrás en nuestra cartelera.