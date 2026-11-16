El patrimonio turístico de Sierra de los Padres, una tarea pendiente

Dos propuestas desarrolladas en la Sociedad de Vecinos reunieron a la Universidad Nacional de Mar del Plata, representantes del Ente Municipal de Turismo y Cultura y vecinos para recuperar la historia local, reconocer sus atractivos y pensar nuevas formas de ponerlos en valor.

Durante octubre y noviembre, la Sociedad de Vecinos de Sierra de los Padres fue escenario de distintas actividades vinculadas con el patrimonio natural, cultural y turístico del barrio, que pusieron de manifiesto la importancia de recuperar los conocimientos de la comunidad y aprovecharlos para fortalecer la identidad local.

El 17 de octubre, el Centro de Extensión Universitaria Zona Oeste Rural (CEU ZOR) de la Universidad Nacional de Mar del Plata convocó a un taller para diseñar colectivamente paseos comunitarios. La propuesta invitaba a identificar lugares significativos, recuperar historias y compartir experiencias que permitieran construir recorridos desde la mirada de quienes habitan el barrio.

La iniciativa, vinculada al trabajo de extensión de Daniela Castellucci, tuvo continuidad el sábado 7 de noviembre con una caminata por Sierra de los Padres. Un grupo de vecinos, integrantes de la Sociedad de Vecinos y extensionistas universitarios compartió un recorrido destinado a reconocer el patrimonio natural y cultural del lugar presentando una prueba piloto del primer recorrido.

La metodología propone algo fundamental: que la Universidad no llegue con conocimientos cerrados, sino que escuche, dialogue y construya junto con la comunidad, reconociendo el valor de los saberes locales.

Buenos anfitriones

Por otra parte, la Sociedad de Vecinos también fue sede de una actividad del Programa Anfitriones Turísticos, que permitió acercar herramientas vinculadas con la recepción de visitantes y el conocimiento de los atractivos locales. Durante el encuentro, los participantes trasladaron al Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) la necesidad de prestar mayor atención al patrimonio turístico de Sierra de los Padres.

Ambas experiencias, aunque con una participación acotada, permiten reconocer una necesidad concreta. En un lugar cuya identidad y economía están estrechamente vinculadas al turismo, todavía queda mucho por hacer para identificar, registrar, organizar y difundir sus puntos de interés.

La articulación entre los conocimientos de los vecinos, el trabajo de la Universidad y las herramientas de los organismos municipales podría ser un buen punto de partida.

El desafío será dar continuidad a estas iniciativas, ampliar la participación y transformar los encuentros en proyectos concretos que respondan a las necesidades de la comunidad. Porque conocer y valorar nuestro patrimonio es también una forma de cuidarlo y construir nuevas oportunidades para la zona.