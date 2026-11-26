Este espacio de la cartelera de Nueva Sierra está destinado a compartir los horarios de misas, cultos, celebraciones y encuentros de las distintas comunidades religiosas de la zona.
Iglesia Católica
Parroquia Nuestra Señora del Pilar
Párroco: presbítero Fabián Eduardo Yanes.
Horarios de misa
Capilla Nuestra Señora del Pilar – Sierra de los Padres
Eva 460.
– Lunes, martes, jueves y viernes: 19 hs.
– Domingos: 11 hs.
Capilla Nuestra Señora de la Peregrina – Gloria de la Peregrina
Río Lules 1602.
– Miércoles: 18 hs.
– Domingos: 9 hs.
Capilla Santa Lucía – Barrio Santa Paula
Martínez y Valdez.
– Sábados: 18 hs.
Invitamos a las distintas iglesias y comunidades religiosas de la zona a enviarnos información sobre sus celebraciones, horarios y actividades para incorporarla gratuitamente a esta cartelera.