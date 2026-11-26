Este espacio de la cartelera de Nueva Sierra está destinado a compartir los horarios de misas, cultos, celebraciones y encuentros de las distintas comunidades religiosas de la zona.

Iglesia Católica

Parroquia Nuestra Señora del Pilar

Párroco: presbítero Fabián Eduardo Yanes.

Horarios de misa

Capilla Nuestra Señora del Pilar – Sierra de los Padres

Eva 460.

– Lunes, martes, jueves y viernes: 19 hs.

– Domingos: 11 hs.

Capilla Nuestra Señora de la Peregrina – Gloria de la Peregrina

Río Lules 1602.

– Miércoles: 18 hs.

– Domingos: 9 hs.

Capilla Santa Lucía – Barrio Santa Paula

Martínez y Valdez.

– Sábados: 18 hs.

Invitamos a las distintas iglesias y comunidades religiosas de la zona a enviarnos información sobre sus celebraciones, horarios y actividades para incorporarla gratuitamente a esta cartelera.