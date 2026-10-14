Un vistazo a la Salita

El CAPS La Peregrina es el Centro de Atención Primaria de Salud de referencia para buena parte de los vecinos de nuestra zona. Conocer qué servicios ofrece, cuándo están disponibles y cómo acceder a ellos es información fundamental para quienes necesitan atención médica.
¿Qué especialidades se ofrecen?
El centro cuenta con medicina general y clínica médica, pediatría, odontología infantil y de adultos, ginecología, obstetricia, psicología, nutrición y servicio social.
También dispone de enfermería las 24 horas, vacunación de calendario y guardia médica por demanda espontánea durante las noches, los fines de semana y los feriados.
Los días y horarios de cada especialidad se encuentran detallados en nuestra cartelera web y pueden consultarse en la página oficial del Municipio: www.mardelplata.gob.ar/laperegrina.
¿Cómo se consiguen los turnos?
La Municipalidad cuenta con la plataforma digital Salud MGP para solicitar turnos médicos. Sin embargo, quienes todavía no son pacientes del sistema municipal de salud deben acercarse a un CAPS para registrarse y poder utilizarla.
Un servicio esencial para la comunidad
Durante una visita al establecimiento, Nueva Sierra observó escaso movimiento de pacientes y advirtió un intenso olor de características cloacales en su interior. También tomó conocimiento de la ausencia de la ambulancia durante los últimos días, circunstancia sobre la cual el área de prensa del municipio no brindó precisiones.
La atención primaria de la salud no empieza en el consultorio: empieza cuando un vecino sabe dónde acudir, cómo conseguir un turno y qué respuesta puede esperar.
Desde Nueva Sierra seguiremos atentos al funcionamiento del CAPS y del SAME, difundiendo las novedades oficiales y acompañando las inquietudes y reclamos de los vecinos. Porque informar también es escuchar, dar visibilidad a los problemas y contribuir a que encuentren una respuesta.
Nueva Sierra es una publicación de Grupo Sierra SRL (CUIT 30-70811074-0), con domicilio en Ángela 192, Sierra de los Padres, Gral. Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires. Fundado el 5 de abril de 1999.
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