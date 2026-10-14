El Club Laguna de fiesta

Unos cuatrocientos vecinos compartieron el festejo por la llegada de la primavera y el Día del Jubilado, en la reinauguración del Salón de Usos Múltiples con asado, música y baile.

El domingo 20 de septiembre, el Club Social y Deportivo Laguna de los Padres reunió una gran cantidad de comensales para celebrar el Día del Jubilado, recibir la primavera e inaugurar las mejoras realizadas en su Salón de Usos Múltiples.

Juan Carlos Zalazar, Miguel Capilla y los integrantes de la comisión directiva estuvieron al frente de la organización del almuerzo, que contó con la conducción del locutor Luis Epul, la musicalización de José Maldonado y la actuación de Karina González, reconocida cantante de nuestra zona, quien, pese a estar recuperándose de un cuadro gripal, consiguió que muchos de los presentes dejaran sus sillas para salir a bailar.

Entre los invitados estuvieron Marcelo Fernández, Alejandro Yapuncic, dirigente de River de Mar del Plata, y la delegada de Batán, Mayra Fretes.

Durante el encuentro también se destacó la importancia de los clubes sociales y deportivos, que además de promover el deporte ofrecen espacios de participación, reunión y encuentro entre generaciones.

La renovación del salón refleja el trabajo de dirigentes, socios y colaboradores que sostienen la institución. En una zona que crece y se transforma, conservar y mejorar estos espacios resulta fundamental para la vida comunitaria.

Para cerrar el año el domingo 15 de noviembre ya organizan un almuerzo.

Mantener vivo un club de barrio también es una manera de construir comunidad.