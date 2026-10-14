Concurso fotográfico: ¿Qué paisaje quisieras proteger?

Un rincón de tu barrio, un árbol centenario, un camino, un paisaje natural o un espacio amenazado. ¿Qué rincón de nuestra zona te gustaría conservar para las próximas generaciones? Nueva Sierra te invita a mostrarlo en una fotografía. No necesitás ser profesional y no hay límite de edad, ¡alcanza con tu celular y una buena mirada!

Para participar, seguinos en Instagram y Facebook y enviá tu foto al WhatsApp 2235807233 hasta el 30 de octubre.

Las imágenes se publicarán en nuestras redes y ¡las ganadoras las eligen los vecinos con sus Me gusta!

Habrá premios de comercios locales y publicaremos en la edición papel las fotografías ganadoras.

Porque para proteger lo nuestro, primero tenemos que aprender a mirarlo.

Concurso fotográfico Nueva Sierra | Bases y condiciones

¿Quiénes pueden participar?

Vecinos de nuestra zona, de todas las edades. Los menores de 18 años deberán contar con la autorización de su madre, padre o representante legal para participar y publicar su fotografía. ¡No hace falta ser fotógrafo profesional!

¿Cómo participar?

Seguí a Nueva Sierra en Instagram (@nueva.sierra) y Facebook. Enviá una foto al WhatsApp 223 580-7233, con tu nombre, barrio, lugar fotografiado y una breve explicación de por qué quisieras protegerlo.

¿Qué fotos se aceptan?

Una por participante, original y de autoría propia. Puede mostrar cualquier paisaje o rincón de nuestra zona que quieras proteger. No se admiten imágenes generadas con IA ni montajes que alteren la realidad.

📅 Cronograma

Hasta el 30 de octubre de 2026: recepción de fotografías.

2 de noviembre: publicación de las fotos participantes en Instagram y Facebook.

Del 2 al 11 de noviembre: votación del público.

12 de noviembre: desempate, si fuera necesario.

13 de noviembre: anuncio de las fotografías ganadoras.

¿Cómo se eligen las ganadoras?

Ganarán las tres fotografías que sumen más Me gusta entre Instagram y Facebook, contabilizados hasta las 23:59 del 11 de noviembre.

No hace falta seguir nuestras cuentas para votar. Sólo cuentan los Me gusta de las publicaciones originales de Nueva Sierra.

En caso de empate que afecte los puestos premiados, se realizará una votación de desempate el 12 de noviembre, hasta las 23:59. Si persiste el empate, las fotografías compartirán el puesto correspondiente.

¿Cuáles son los premios?

Regalos de comercios de la zona y la publicación de las fotografías ganadoras en la edición impresa de Nueva Sierra.

Importante: Al participar, autorizás a Nueva Sierra a publicar tu foto en sus medios, siempre con reconocimiento de autoría. Los derechos de la imagen siguen siendo tuyos.

Porque para proteger lo nuestro, primero tenemos que aprender a mirarlo.