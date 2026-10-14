Censo hortiflorícola 2026

Después de veinte años, la provincia de Buenos Aires vuelve a relevar su producción hortícola y florícola. Una iniciativa especialmente importante para nuestra zona.

Hasta el 30 de octubre se desarrolla el Censo Hortiflorícola bonaerense, destinado a conocer las superficies cultivadas, condiciones de producción, infraestructura, empleo y formas de comercialización.

El relevamiento adquiere particular importancia para el cordón frutihortícola de General Pueyrredon, donde numerosas familias sostienen la producción de alimentos.

Los datos suministrados son estrictamente secretos y su divulgación se realizará exclusivamente con fines estadísticos, asegurando la no identificación directa o indirecta de los informantes.

Organizaciones de la agricultura familiar han visibilizado las dificultades que enfrentan los pequeños productores, especialmente respecto del acceso a la tierra y las condiciones de trabajo.

El censo permitirá actualizar información indispensable para dimensionar la actividad y orientar políticas públicas.

Pero también representa una oportunidad para reconocer a quienes trabajan diariamente la tierra, muchas veces en condiciones de vulnerabilidad.

Porque conocer nuestra producción también significa visibilizar a las familias que la sostienen y reconocer su importancia económica, social y territorial.