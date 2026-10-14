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Programa Anfitriones Turísticos

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Capacitación del Ente Municipal de Cultura y Turismo, dirigida a vecinos, emprendedores, comerciantes y quienes estén en forma directa o indirecta relacionados con el turismo de nuestros barrios.
Temario: Historia de la ciudad y el Partido, atractivos, circuitos turísticos, funcionamiento del sistema turístico.

Datos de la actividadDestacada
Categoría: Talleres y cursos
Fecha y horario: Míercoles 21 de octubre de 2026 17:30 hs.
Lugar: Sociedad de Vecinos Sierra de los Padres, Aldo 739 SdlP
Consultas: 2233121317
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