Programa Anfitriones Turísticos

Capacitación del Ente Municipal de Cultura y Turismo, dirigida a vecinos, emprendedores, comerciantes y quienes estén en forma directa o indirecta relacionados con el turismo de nuestros barrios.

Temario: Historia de la ciudad y el Partido, atractivos, circuitos turísticos, funcionamiento del sistema turístico.

Datos de la actividad Destacada Categoría: Talleres y cursos Fecha y horario: Míercoles 21 de octubre de 2026 17:30 hs. Lugar: Sociedad de Vecinos Sierra de los Padres, Aldo 739 SdlP Consultas: 2233121317