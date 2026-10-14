Capacitación del Ente Municipal de Cultura y Turismo, dirigida a vecinos, emprendedores, comerciantes y quienes estén en forma directa o indirecta relacionados con el turismo de nuestros barrios.
Temario: Historia de la ciudad y el Partido, atractivos, circuitos turísticos, funcionamiento del sistema turístico.
Programa Anfitriones Turísticos
Capacitación del Ente Municipal de Cultura y Turismo, dirigida a vecinos, emprendedores, comerciantes y quienes estén en forma directa o indirecta relacionados con el turismo de nuestros barrios.