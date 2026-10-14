El fin de semana largo del Día del Respeto por la Diversidad Cultural salimos a recorrer la zona para ver como había resultado en términos turísticos.
Teníamos una foto del domingo 15 de octubre de 2023 a las 15 horas, y pensamos en hacer la misma foto este domingo 11 a la misma hora.
Esto es real, deja de ser una pregunta para transformarse en una afirmación.
Mismo lugar, mismo día y misma hora y nos animamos a decir hasta casi mismo clima, tres años de diferencia 2023-2026… a veces nos quejamos de llenos y otras no podemos reconocer lo vacíos que estamos.
Es cierto que muchos vecinos se alegrarán porque no quieren turismo, pero la macroeconomía no derrama, el turismo sí.
La diferencia nos impresionó a simple vista, nos dolió pensar que hasta a nosotros a veces nos molestaba esa invasión de tránsito y gente ajena. Pero cuando pensamos en lo que realmente eso hace a nuestra pequeña aldea… Que vuelvan aquellos días!