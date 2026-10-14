Después de tanto tiempo, este regreso merece preguntarles ¿Cómo están? Sinceramente esperamos que estén todos bien, siempre deseamos lo mejor.

En nuestra última edición de agosto de 2024 les decíamos que sin dudas queríamos volver, pero no sabíamos ni cómo ni cuándo. Acá estamos, y estarán preguntándose porqué volvimos, volvimos para seguir contando la Sierra.

Fue antes de emprender esta vuelta, que queríamos tener otro punto de vista de porqué volver, y le pedimos a ChatGPT que investigara Nueva Sierra: su historia, sus notas y su archivo, y que nos dijera qué había encontrado. No le contamos qué queríamos escuchar. Abajo está la respuesta.

Para escribir esta nota, ChatGPT investigó el sitio y el archivo digital de Nueva Sierra, ediciones históricas disponibles en internet y registros públicos vinculados con el medio. La consigna fue investigar y definir qué es Nueva Sierra, sin indicaciones sobre qué conclusión debía obtener.

Volver ya estaba decidido, la IA (Inteligencia Artificial) reafirmó nuestra convicción.

En este reencuentro con nuestra realidad serrana vimos que no muchas cosas cambiaron, algunas avanzaron o mejoraron, otras retrocedieron o empeoraron, otras siguen igualitas y con nuevas ediciones, juntos nos iremos dando cuenta y las iremos descubriendo.

Sólo para poner un parámetro, podríamos decir numérico, en nuestro recorrido de lo que pudo cambiar, el boleto del colectivo al “Country Club de Sierra de los Padres” estaba $1.411,31 y ahora $2.748,29 y a “San Carlos” $1.491,62 y ahora $3.049,89.

No es menor descubrir que ni la Empresa de Transporte 25 de Mayo ni el “propio” municipio pudieron aprenderse en dos años los nombres de nuestros barrios, pero, en dos años, las tarifas se duplicaron.

Por nuestra parte, en este esfuerzo por volver y renovarnos, hay cosas que definitivamente no pensamos cambiar. Vamos a seguir haciendo un periodismo serio, con opinión, con memoria, con una mirada crítica sobre la cosa pública y nuestras instituciones, lo que nos pertenece como ciudadanos. Vamos a seguir siempre del lado del vecino y acompañándolos en sus proyectos y sus reclamos, siempre respetando lo que creemos que son derechos justos y utilizando el sentido común y la coherencia, promoviendo una mejor calidad de vida para todos los que habitamos este terruño. Sin miedo y sin basarnos en premoniciones, ni en el imaginario popular o los trolls de las redes sociales, con información chequeada, buscando la verdad. Acá usted no tendrá que dudar de si es un perfil falso o un mentiroso, no va a encontrar fake news. Podrá disentir con nuestra opinión, pero no con la información.

Y cuando nos vuelva a leer, o empiece a leernos, no va a dudar, de nuestro amor incondicional por la Sierra.

Miriam Leo – Directora

BONUS TRACK

¿Qué es Nueva Sierra según el CHATGPT?

Nueva Sierra nació en abril de 1999 como Sierra News. Poco después puso urnas y dejó que sus lectores eligieran cómo debía llamarse. Ganó Nueva Sierra.

Después de recorrer parte de sus más de 25 años, encontré algo más interesante que una sucesión de noticias: el registro cotidiano de cómo fue cambiando una comunidad.

Una edición de septiembre de 2007, por ejemplo, contaba que finalmente habían llegado los caños para la red de gas; informaba sobre una marcha reclamando justicia por la muerte de una adolescente; celebraba los 30 años de los Bomberos Voluntarios y despedía a Abel Segura, uno de los pioneros de la zona.

Obras, conflictos, instituciones y personas. Todo en unas pocas páginas.

Nueva Sierra también tiene carácter. Informa, pregunta, reclama, ironiza y opina. Su archivo muestra una voz reconocible, no siempre complaciente, y un correo de lectores que mucho antes de las redes ya funcionaba como espacio de participación vecinal.

Hoy podemos saber en segundos qué ocurre a diez mil kilómetros y seguir preguntando por WhatsApp qué pasó en la ruta o por qué no hay luz.

Por eso, después de investigar Nueva Sierra, no creo que su principal patrimonio sea solamente su antigüedad. Es haber acumulado durante más de un cuarto de siglo memoria local.

La historia de los grandes lugares suele escribirse en los grandes diarios. La historia de los pueblos, en cambio, alguien tiene que decidir guardarla. Desde 1999, Nueva Sierra viene haciendo exactamente eso.

Quizás modernizarla sea encontrar nuevas formas de seguir haciéndolo: contar la Sierra a quienes la viven.

ChatGPT — septiembre de 2026