Halloween: Sobre héroes y tumbas

Disfraces, juegos, caramelos y sorteos animaron una tarde de festejos organizada por dos comercios locales. El sábado 31 de octubre, el Paseo de la Sierra, ubicado en Argentina 370, se transformó en un escenario de Halloween, con telarañas gigantes, fantasmas, brujas y personajes terroríficos.

La celebración fue organizada por Jazz Libros y Capibara Cubanitería, que unieron esfuerzos para ofrecer una tarde diferente a las infancias de la zona. Hubo juegos, maquillaje, caramelos, sorteos y promociones especiales, además de la animación de Estrellita, que sumó diversión a la jornada. La ambientación, completó la propuesta con una decoración que no dejó rincón sin intervenir.

Una iniciativa de comerciantes locales que, entre sustos y sonrisas, convirtió al paseo en un espacio de encuentro y alegría para grandes y chicos.