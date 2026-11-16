InicioInicioHalloween: Sobre héroes y tumbas
Inicio

Halloween: Sobre héroes y tumbas

0
8

Disfraces, juegos, caramelos y sorteos animaron una tarde de festejos organizada por dos comercios locales. El sábado 31 de octubre, el Paseo de la Sierra, ubicado en Argentina 370, se transformó en un escenario de Halloween, con telarañas gigantes, fantasmas, brujas y personajes terroríficos.

La celebración fue organizada por Jazz Libros y Capibara Cubanitería, que unieron esfuerzos para ofrecer una tarde diferente a las infancias de la zona. Hubo juegos, maquillaje, caramelos, sorteos y promociones especiales, además de la animación de Estrellita, que sumó diversión a la jornada. La ambientación, completó la propuesta con una decoración que no dejó rincón sin intervenir.

Una iniciativa de comerciantes locales que, entre sustos y sonrisas, convirtió al paseo en un espacio de encuentro y alegría para grandes y chicos.

 

Artículo anterior
Las sierras abrieron sus tranqueras y los vecinos respondieron
Artículo siguiente
Sendero de Flora Nativa

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Publicidad

Mas populares

Cargar más

Comentarios Recentes

Victor aragon en Media sanción para la Ley de Paisaje Protegido
Martin en Sierra de los pozos y zona rural
Olga en 25 Años poniéndole la tapa
Roberto Battaiotto en Historia de Sierra y Laguna: Hoy El Teléfono
Abigail Galarza en El municipio quiere privatizar Laguna de los Padres
Leonor Uviedo en Agua mineral Sierra de los Padres, su agua, nuestra agua
Coliqueo en 25 Años de historias: Cooperativas S.A.
Catu en Las mellizas serranas Morena y Zoe Ferrer rumbo al mundial de Hungría
María en Se viene la Cuarta Feria Serrana
Matias en Redacción