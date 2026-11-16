Las sierras abrieron sus tranqueras y los vecinos respondieron

El domingo 8 de noviembre, la Asamblea Vecinal Salvemos las Sierras protagonizó la agenda serrana con una nutrida actividad de la que participaron más de 150 vecinos y ambientalistas, en una nueva jornada de Tranqueras Abiertas en la Reserva Natural Paititi, de la que también participó la senadora Fernanda Raverta.

En ese marco más de una centena de participantes se aventuraron a recorrer los senderos serranos, la mayoría vecinos de la zona, algunos incluso que subieron por primera vez a estas sierras que forman parte de nuestro paisaje cotidiano. También se pudo disfrutar, además del radiante sol que acompañó el domingo, de los sabores y colores de la feria agroecológica Sierra Viva y la cerveza local Seymour que amenizó la jornada en comunidad.

El encuentro tuvo un motivo especial de celebración: la media sanción del proyecto de ley que busca declarar Paisaje Protegido de Interés Provincial a la Sierra La Peregrina y su zona periserrana, una iniciativa impulsada por la Asamblea para proteger más de 32.000 hectáreas.

¿Qué significa declarar Paisaje Protegido?

La propuesta no busca convertir toda la zona en una reserva natural ni prohibir las actividades existentes. Su objetivo es preservar los valores ambientales, geológicos, culturales y paisajísticos de las sierras, estableciendo criterios para compatibilizar su conservación con la producción, las viviendas y el turismo. Entre sus herramientas contempla un Plan de Manejo Ambiental, evaluaciones de impacto para las obras que puedan alterar el entorno y la coordinación entre autoridades de provincia y municipio.

Se trata, de incorporar la protección del paisaje a las decisiones sobre el crecimiento del territorio.

La política también es necesaria

La participación de la senadora provincial Fernanda Raverta, quien presentó el proyecto en la Legislatura, había generado algunos cuestionamientos por considerar que su presencia podía implicar una politización de la causa vecinal. Sin embargo, el recorrido de la iniciativa permite distinguir entre las pertenencias partidarias y la intervención de las instituciones: para que un reclamo comunitario se convierta en ley, necesita encontrar representantes dispuestos a impulsarlo y construir los acuerdos necesarios para su aprobación.

En éste punto es necesario destacar que la senadora Raverta fue la única dispuesta a presentar el proyecto de la Asamblea, y en su alocución reconoció que inicialmente dudó en presentar el proyecto por el costo político que podía significarle la identificación de quienes cuestionan determinados “desarrollos” con la llamada “ciudad del no”.

Recordó las discusiones por la instalación de un parque eólico y señaló que la urgencia de esta ley también estuvo vinculada con un proyecto inmobiliario.

Sin embargo, contó que la duda le duró apenas 24 horas. Según explicó, decidió avanzar porque, más allá de las consecuencias electorales, consideraba que era su responsabilidad “hacer lo correcto”: garantizar que la comunidad tuviera voz en las decisiones sobre el futuro de las sierras.

“Decir que no a veces no es decir que no porque no queremos que la ciudad se desarrolle”, explicó. Según sostuvo, se trata de evitar que las decisiones sobre el territorio respondan exclusivamente a los intereses económicos, sin participación de quienes lo habitan.

“No queremos que no crezca, queremos que crezca pero con cuidado”, resumió.

Desde la Asamblea agradecieron su acompañamiento y recordaron el camino recorrido ante distintos legisladores. Raverta, por su parte, destacó el valor de las asambleas como espacios de participación y encuentro entre personas con distintas ideas y pertenencias políticas.

Un camino que continúa

El proyecto obtuvo media sanción del Senado bonaerense el 6 de octubre y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados. Según explicó Raverta, deberá atravesar tres comisiones: la de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Legislación General y Asuntos Constitucionales y Justicia, antes de llegar al recinto.

El 12 de noviembre lo aprobó la Comisión de Ambiente, avanzando un casillero más y esperan tener buenas noticias antes de que finalice noviembre.

La jornada también permitió recordar el convenio con Paititi, que ofrece un 50% de descuento a residentes de la Zona Oeste Rural para el sendero autoguiado y acceso gratuito a menores de 16 años.

Hubo, además, una coincidencia cargada de simbolismo: el recorrido elegido para subir a la sierra fue el llamado Sendero de los Líquenes. De acuerdo a lo que cuenta la guía, estos organismos nacen de una asociación entre un hongo y un alga, que encuentran en la cooperación una forma de vida. Una imagen que, tal vez sin proponérselo, también parecía hablar de lo ocurrido durante la jornada: personas con distintas miradas capaces de encontrarse alrededor de un valor en común: el amor por las sierras.