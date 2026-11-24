La Sociedad de Vecinos invita a una cata de vinos guiada por el sommelier Damián Garrido, representante de Hinojosa, bodega boutique familiar de Tunuyán, Valle de Uco, Mendoza, con más de 80 años de trayectoria.

Durante el encuentro se degustarán cuatro variedades:

Chardonnay (Don Silvestre).

Malbec (Hinojosa Roble).

Blend Malbec 60% y Cabernet Sauvignon 40% (Hinojosa Reserva).

Espumante rosado de Malbec dulce natural (Celos).

La degustación estará acompañada por tablas de fiambres, quesos y productos regionales. Además, se realizarán sorteos de botellas entre los asistentes.

Valor: $16.000 por persona.

Cupos limitados. Se requiere reserva anticipada con seña. Quienes lo deseen podrán llevar su propia copa.

Reservas y consultas:

Adriana: 223 6862354.

Alicia: 223 6693029.