InicioInicioUn nuevo espacio de encuentro
Inicio

Un nuevo espacio de encuentro

0
35

La cooperadora del Jardín Municipal Nº 7 impulsó la construcción de una plaza seca, con la colaboración de la Sociedad de Vecinos y otras instituciones, profesionales y comercios de la zona.

Durante octubre se finalizaron los trabajos en la esquina de Argentina y Adolfo, en Sierra de los Padres, donde se acondicionó un espacio público por iniciativa de la cooperadora.
Con bancos y un sector acondicionado para permanecer y conversar, la nueva plaza seca ya comenzó a formar parte de la rutina de las familias, especialmente a la entrada y salida del jardín.

Un lugar para esperar, encontrarse con otros vecinos y compartir un rato de charla. La obra es resultado de la iniciativa de la cooperadora, el trabajo conjunto de distintas instituciones y el acompañamiento de los vecinos. Un ejemplo de cómo la organización comunitaria puede transformar los espacios que compartimos todos los días.

Artículo anterior
El Haras Los Abuelos fue sede de la Final del Circuito de Iniciación
Artículo siguiente
Media sanción para la Ley de Paisaje Protegido

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Publicidad

Mas populares

Cargar más

Comentarios Recentes

Martin en Sierra de los pozos y zona rural
Olga en 25 Años poniéndole la tapa
Roberto Battaiotto en Historia de Sierra y Laguna: Hoy El Teléfono
Abigail Galarza en El municipio quiere privatizar Laguna de los Padres
Leonor Uviedo en Agua mineral Sierra de los Padres, su agua, nuestra agua
Coliqueo en 25 Años de historias: Cooperativas S.A.
Catu en Las mellizas serranas Morena y Zoe Ferrer rumbo al mundial de Hungría
María en Se viene la Cuarta Feria Serrana
Matias en Redacción
Jaime en Es importante controlar la proliferación de roedores