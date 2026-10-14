Un nuevo espacio de encuentro

La cooperadora del Jardín Municipal Nº 7 impulsó la construcción de una plaza seca, con la colaboración de la Sociedad de Vecinos y otras instituciones, profesionales y comercios de la zona.

Durante octubre se finalizaron los trabajos en la esquina de Argentina y Adolfo, en Sierra de los Padres, donde se acondicionó un espacio público por iniciativa de la cooperadora.

Con bancos y un sector acondicionado para permanecer y conversar, la nueva plaza seca ya comenzó a formar parte de la rutina de las familias, especialmente a la entrada y salida del jardín.

Un lugar para esperar, encontrarse con otros vecinos y compartir un rato de charla. La obra es resultado de la iniciativa de la cooperadora, el trabajo conjunto de distintas instituciones y el acompañamiento de los vecinos. Un ejemplo de cómo la organización comunitaria puede transformar los espacios que compartimos todos los días.