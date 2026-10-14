Enmarcado por los valles de nuestra serranía y bajo un sol que acompañó toda la jornada, el Haras Los Abuelos abrió su tranquera para una fiesta del deporte ecuestre.

El pasado 4 de octubre, auspiciado por la Federación Ecuestre Argentina, el Haras Los Abuelos fue sede de la Final del Circuito de Iniciación a la Actividad Ecuestre.

Esta iniciativa tiene como objetivo introducir a los pequeños jinetes y amazonas en la disciplina de salto ecuestre brindándoles un espacio de aprendizaje, formación y competencia que acompaña sus primeros pasos en el deporte.

Cuenta con cuatro fechas zonales y los mejores clasificados de las categorías 0,60 cm y 0,70 cm obtienen el pase a la final nacional que se realizará en la ciudad de Córdoba. Las otras categorías tienen a su vez una clasificación zonal en donde se coronan campeones y subcampeones de la zona Mar y Sierras.

Cuatro instituciones, un mismo compromiso con la equitación

El desarrollo del Circuito de Iniciación a la Actividad Ecuestre Zona Mar y Sierras 2026 fue posible gracias al compromiso y al trabajo conjunto de las cuatro instituciones que participaron como sedes de las distintas fechas: Hípico Raíces de Tandil, La Majúa de Necochea, Club Ecuestre Mar del Plata y Establecimiento Ecuestre Los Abuelos.

Cada una de estas entidades desempeñó un papel fundamental en la organización y el crecimiento del circuito, ofreciendo sus instalaciones para que los más pequeños pudieran formarse, competir y sumar experiencia en la disciplina del salto ecuestre.

El trabajo conjunto entre las instituciones permite fortalecer la actividad ecuestre en toda la región, generar nuevas oportunidades para los jóvenes deportistas y consolidar un espacio de encuentro para las familias que comparten la pasión por los caballos.

Más que una competencia, fue un encuentro de familias, padres emocionados, abuelos con cámaras en mano y profes alentando y dando indicaciones a los pequeños jinetes y amazonas que, con ojos concentrados y riendas firmes, mostraron esa valentía que solo tienen los chicos cuando hacen lo que aman. Una jornada donde los valores del deporte se vieron en cada gesto, aliento al compañero, cuidado del caballo y respeto por la pista.