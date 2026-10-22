Octubre Rosa: actividades en Sierra

En el marco del Octubre Rosa, mes de concientización sobre el cáncer de mama, la Sociedad de Vecinos de Sierra de los Padres y la Secretaría de Salud municipal impulsan distintas actividades de prevención, controles de salud y encuentro comunitario.

Viernes 23 de octubre – 16:30 hs. Clase de ritmos en la Sociedad de Vecinos, una propuesta para compartir una tarde de movimiento y actividad física.

Sábado 24 de octubre – 16 hs. La Sociedad de Vecinos abre sus puertas para compartir la ya tradicional «Tarde Rosa». Integrantes de la Residencia Ginecológica de Clínica Pueyrredón brindarán una charla sobre prevención del cáncer de mama. También habrá una actividad de Chi Kung y Feng Shui a cargo del profesor Oscar Ponce y una merienda compartida. Quienes lo deseen pueden llevar su taza rosa.

Lunes 26, miércoles 28 y viernes 30 de octubre – de 10 a 12 hs. Jornadas de controles de salud en el CAPS La Peregrina, en el marco de la campaña municipal de detección temprana. También se entregarán turnos para mamografías.

Todas las actividades son libres y gratuitas.

Las propuestas de la Sociedad de Vecinos se realizarán en su sede de Aldo 739, Sierra de los Padres.

Una oportunidad para informarse, cuidarse y compartir, recordando que la detección temprana es fundamental para la prevención del cáncer de mama.