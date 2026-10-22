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Se viene el almuerzo de fin de año del Club Laguna

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El Club Social y Deportivo Laguna de los Padres invita a vecinos y socios a compartir un almuerzo de cierre de año, que se realizará el domingo 15 de noviembre, a las 13 horas, en las instalaciones de la institución.
La propuesta incluye una entrada de fiambres, asado completo con chorizo, morcilla, vacío y pechito de cerdo, ensalada, postre y bebida. Además, habrá música en vivo con Karina González y baile con DJ.
Una nueva oportunidad para reunirse, celebrar lo compartido durante el año y seguir fortaleciendo los vínculos que hacen del club un espacio de encuentro para nuestra comunidad.
El valor de la tarjeta es de $35.000, con cupos limitados. Se solicita llevar vajilla completa.

Para reservas e información, comunicarse con Juan Carlos al 223 881-3347 o Miguel al 223 535-9740.

Datos de la actividad
Categoría: Encuentros y fiestas
Fecha y horario: Domingo 15/11 13hs.
Lugar: Club Social y Deportivo Laguna de los Padres. Ruta 226 km.12,500
Consultas: 223 535-9740
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