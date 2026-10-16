La Noche de las Bibliotecas llega a Sierra de los Padres

El viernes 23 de octubre se realizará la cuarta edición de La Noche de las Bibliotecas de Mar del Plata y zona, bajo el lema «Las bibliotecas construyen memoria», a 50 años del golpe cívico-militar de 1976.

La Biblioteca Pública Municipal de Sierra de los Padres, ubicada en Padre Luis Varetto 251, participará de la jornada abriendo sus puertas de 17 a 20 hs.

El encuentro contará con música, mates y espacios de debate, en una propuesta que invita a los vecinos a compartir una tarde de lectura, reflexión y memoria colectiva.

ACTIVIDADES

La Biblioteca despierta: recorrido lúdico para chicos, búsqueda de palabras, lecturas y relatos sobre el cuidado de los árboles y la Reserva Laguna de los Padres.

Voces de la Sierra: recorrido por autores y autoras locales, sus libros y textos, con lecturas de fragmentos del ciclo literario de la biblioteca y con la participación de alguno de ellos.

A qué suenan las palabras: poemas que se transforman en canciones, en un encuentro entre literatura y música, con Jeremías Giménez e invitados.